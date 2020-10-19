Автобусы в Улан-Удэ украсили цитатами Владимира Путина

Новые автобусы с цитатами президента России Владимира Путина покажут жителям Улан-Удэ. По сообщению издания "Восток-Телеинформ", часть транспортных средств начнет полноценно работать и выполнять свои функции уже 20 октября.

Новые автобусы с цитатами президента России Владимира Путина покажут жителям Улан-Удэ. По сообщению издания "Восток-Телеинформ", часть транспортных средств начнет полноценно работать и выполнять свои функции уже 20 октября.

Мэр города Игорь Шутенков рассказал, что закупить автобусы решили из-за жалоб местных жителей на переполненный общественный транспорт. Чиновник отметил, что в прошлый раз автобусный парк обновляли 12 лет назад.

Приобрести 42 новых ПАЗа частично помогла единая дальневосточная субсидия. Среди нового транспорта 20 единиц купили благодаря проекту "Народный бюджет". Автобусы украсили словами Владимира Путина.

"Бурятия воспитала трудолюбивых, талантливых, искренних и открытых людей", — гласит надпись на новом общественном транспорте.

Этими словами президент поздравил население Бурятии с юбилеем вхождения в состав России в 2011 году.

Раньше свою симпатию к Владимиру Путину выразил и глава США Дональд Трамп. Американский президент понадеялся, что это взаимно, передает телеканал "360".