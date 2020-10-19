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11:31   19 Октября 2020
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на ЦКК в белорусском Светлогорске

Один человек погиб при пожаре на ЦКК в белорусском Светлогорске

Пожар возник на целлюлозно-картонном комбинате в городе Светлогорске. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.

По предварительной информации ведомства, погиб один человек. Известно, что на комбинате произошло возгорание резервуара.

В настоящий момент на месте происшествия работают подразделения МЧС. Детальные подробности выясняются.

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