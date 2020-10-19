11:31 19 Октября 2020Происшествия
Один человек погиб при пожаре на ЦКК в белорусском Светлогорске
Пожар возник на целлюлозно-картонном комбинате в городе Светлогорске. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.
Пожар возник на целлюлозно-картонном комбинате в городе Светлогорске. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в пресс-службе МЧС Белоруссии.
По предварительной информации ведомства, погиб один человек. Известно, что на комбинате произошло возгорание резервуара.
В настоящий момент на месте происшествия работают подразделения МЧС. Детальные подробности выясняются.