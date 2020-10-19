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11:27   19 Октября 2020
Происшествия

Полицейский стал фигурантом дела после стрельбы в Нижегородской области

Полицейский стал фигурантом дела после стрельбы в Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело против правоохранителя, который знал о планах Даниила Монахова устроить стрельбу, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Представители Следственного комитета РФ сообщили о начале уголовного производства в отношении полицейского из Нижегородской области. По данным сотрудников ведомства, страж порядка знал о подготовке юношей убийства еще полтора года назад. У инспектора по делам несовершеннолетних имелись все сведения о готовящемся преступлении, добавили в СК.

Даниил Монахов устроил стрельбу в деревне Большеорловское Борского района 12 октября. В тот день 18-летний молодой человек убил троих односельчан. Еще трое граждан пострадали от рук Монахова. Позже правоохранители нашли тело и самого юноши.

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