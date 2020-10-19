Тестирование на коронавирус в Петербурге за сутки прошли 25 742 человека

Обследование на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге за минувшие сутки прошли свыше 25 тысяч человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Обследование на коронавирусную инфекцию в Санкт-Петербурге за минувшие сутки прошли свыше 25 тысяч человек. Об этом сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Медицинские специалисты оставили под наблюдением 3625 человек, из них 65 находятся в обсерваторе. При этом 754 петербуржца числятся контактными. Режима самоизоляции придерживаются на данный момент 2806 горожан. Единая региональная информационно-справочная служба обработала за сутки 240 вызовов, связанных с вопросами по коронавирусу.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил ограничительные меры из-за COVID-19 до конца ноября. Он призывает всех жителей города соблюдать введенные требования безопасности для окончания пандемии.