Навальный посетовал на то, что Трамп оставил его без внимания

Российский блогер Алексей Навальный заметил, что президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал инцидент, который произошел с ним в конце августа. Об этом пишет РИА Новости.

Российский блогер Алексей Навальный заметил, что президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал инцидент, который произошел с ним в конце августа. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный дал интервью американскому СМИ, где вспомнил произошедшее с ним. По словам Навального, он отметил, как лидеры Франции и Германии осудили случившееся. Однако Дональд Трамп оставил его без внимания и воздержался от комментариев. Навальный утверждал, что его "отравили" в России.

Блогера 20 августа экстренно госпитализировали в Омскую больницу с подозрением на отравление. Однако эта версия не подтвердилась, а Навального по требованию родных перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее прокомментировал отношения России и Евросоюза на фоне ситуации с Навальным. Чижов отметил, что санкции ЕС доведут диалог Москвы с Берлином до низшего уровня, передал "360".