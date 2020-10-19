Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:18   19 Октября 2020
Политика

Навальный посетовал на то, что Трамп оставил его без внимания

Навальный посетовал на то, что Трамп оставил его без внимания

Российский блогер Алексей Навальный заметил, что президент США Дональд Трамп никак не прокомментировал инцидент, который произошел с ним в конце августа. Об этом пишет РИА Новости.

Глава ФБК (признан иноагентом) Алексей Навальный дал интервью американскому СМИ, где вспомнил произошедшее с ним. По словам Навального, он отметил, как лидеры Франции и Германии осудили случившееся. Однако Дональд Трамп оставил его без внимания и воздержался от комментариев. Навальный утверждал, что его "отравили" в России.

Блогера 20 августа экстренно госпитализировали в Омскую больницу с подозрением на отравление. Однако эта версия не подтвердилась, а Навального по требованию родных перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее прокомментировал отношения России и Евросоюза на фоне ситуации с Навальным. Чижов отметил, что санкции ЕС доведут диалог Москвы с Берлином до низшего уровня, передал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#трамп #навальный #интервью

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров