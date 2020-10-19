Глава Выборгского района Ленобласти отправлен под домашний арест

Петербургский суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, передает ТАСС.

Петербургский суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленинградской области Геннадия Орлова, передает ТАСС.

Правоохранители задержали Орлова 17 октября по делу о мошенничестве на 70 млн рублей. Приморский суд избрал в отношении главы Выборгского района домашний арест по 12 ноября.

Правоохранители провели обыски в доме и на рабочем месте Орлова. Глава Выборгского района Ленобласти задержан в рамках дела о крупном мошенничестве. По данному уголовному делу в сентябре 2020 года уже был задержан экс-глава комитета финансов района.