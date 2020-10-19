Названы новые правила получения пенсий

Пенсионер имеет право получать выплаты только на карты тех банков, с которыми есть договор у ПФР.

Получение пенсий в России изменилось с 18 октября. Теперь дата начисления выплат не будет зависеть от банка, через который проводятся операции. При переходе в другую кредитную организацию пенсионеры смогут сохранить за собой прежнюю дату поступления денег.

Зампредседателя Союза пенсионеров России, член ОП РФ Людмила Пискунова поддержала изменения. В беседе с «Политикой Сегодня» она уточнила, что пенсионер имеет право получать пенсии только на карты тех банков, с которыми есть договор у Пенсионного фонда России. Список организаций можно посмотреть на сайте ПФР.

«Я считаю, что это правильно. У пенсионеров складываются определенные привычки. Допустим, человек привык получать пенсию пятого числа. Он оплачивает квартплату, делает другие платежи — по ссудам или кредитам, например. У пожилых бывает разное. И теперь он имеет право оставить то же число поступления денег при переводе в другой банк», — объяснила Пискунова.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры могут выбрать способ получения пенсии. Например, оформить доставку через «Почту России». В таком случае выплаты либо приносит на дом почтальон, либо пенсионер может самостоятельно получить ее по месту жительства. Пенсионные начисления можно получать через банк — как в кассе организации, так и на банковскую карту.

Пенсия зачисляется на счет в день поступления средств от территориального органа ПФР. В случае изменения способа получения денег пенсионеру нужно уведомить об этом фонд письменно: либо подав заявление в территориальный орган ПФР или в МФЦ, либо через портал госуслуг.

С 1 октября в России должны были вступить в силу изменения, по которым пенсии и ряд социальных выплат будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир». Однако позже ЦБ РФ перенес срок перехода на 31 декабря 2020 года. Как только нововведение вступит в силу, выплаты необходимо будет перенести на карты «Мир». После замены пластика нужно сообщить в ПФР новые реквизиты счета.

Изменения не повлияют на тех пенсионеров, которым зачисляют выплаты на счет по вкладу либо доставляют наличными на почту или на дом, а также на пенсионеров, постоянно проживающих за пределами России. Перейти на «Мир» будут обязаны не только пожилые россияне, но и получателей ряда соцвыплат. Пискунова ранее поддержала требование перехода на карты национальной платежной системы. Общественница считает, что государство таким образом обеспечивает финансовую защиту средств граждан.

«Мы, пенсионеры, как и бюджетники, получаем деньги из бюджета России. И каждое государство защищает свои интересы, в том числе и финансовые. Давно уже нужно было свою платежную систему завести», — убеждена собеседница издания.

«Мир» — национальная российская платежная система, основанная в 2015 году. Выпускаются дебетовые и кредитные карты. Президент РФ подписал закон о переводе бюджетных выплат на карты «Мир» 1 мая 2017 года. Согласно документу, к 1 июля 2018 года должен был быть завершен перевод всех работников бюджетной сферы, госслужащих и студентов на карту «Мир». Выпуск и обслуживание карт для пенсионеров является бесплатным.

В России вступили в силу обновленные правила получения пенсий. В частности, пенсионеры теперь смогут выбирать дату зачисления пенсии при решении сменить банк pic.twitter.com/4CufqgoPLQ — Известия (@izvestia_ru) October 18, 2020

Замена карт для пенсионеров, получающих переводы на другие банковские карты, должна была завершиться к 1 июля 2020 года, но из-за пандемии и срок перевода пенсионеров на карты «Мир» продлили.

Ранее проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в комментарии «Политике Сегодня» оценил перспективы разморозки накопительных пенсий.