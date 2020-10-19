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11:09   19 Октября 2020
Общество

Коронавирус выявили у спикера молдавского парламента

Коронавирус выявили у спикера молдавского парламента

Врачи диагностировали COVID-19 у спикера парламента Молдавии Зинаиды Гречаный. Она проходит лечение дома, передает РЕН ТВ.

Председатель парламента находится под наблюдением семейного врача. О ее состоянии информации нет. Данных о здоровье членов ее семьи также не публикуется.

В настоящее время медики зафиксировали коронавирус минимум у семи депутатов парламента Молдавии. Уже более десяти из 101 депутата переболели COVID-19. В Молдавии коронавирус также выявили у нескольких министров.

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#молдавия #коронавирус #Зинаида Гречаный

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