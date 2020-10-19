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11:43   19 Октября 2020
Россия

Экономист оценил вероятность ухода иностранного бизнеса из России

Экономист оценил вероятность ухода иностранного бизнеса из России

Иностранный бизнес недоволен тем, что российское законодательство слишком часто меняется. Такой вывод сделали аналитики компании EY (Ernst & Young), проведя опрос среди 62 западных компаний, представленных на российском рынке. Половина из них уверена: в стране слишком часто переписывают законы.

«По мнению половины участников опроса, частые изменения законодательства негативно влияют на инвестиционную привлекательность России. Высокий уровень административных барьеров (39% респондентов) и несоответствие законодательства сложившимся условиям (34%) – другие проблемы, на которые обращают внимание участники опроса», — говорится в пресс-релизе EY.

Помимо этого, 31% опрошенных бизнес-игроков заявил, что законы в России применяются и трактуются выборочно. Еще 15% недовольны чересчур короткими периодами, которые даются для внесения изменений в стратегию компаний после принятия новых законов.

В беседе с «Политикой Сегодня» независимый экономический эксперт Антон Шабанов объяснил, что российскому правительству стоит прислушиваться к обоснованной критике. Однако кардинально менять вектор развития и законотворчества в стране, исходя из интересов бизнеса, не нужно.

«Не нужно слушать, нужно к этому [результатам опроса EY — прим. ред.] прислушиваться. Не надо действовать строго по наитию каких-то интересов западных компаний в стране. Конечно, всегда хочется стабильности, чтобы правила менялись как можно реже или не менялись совсем, это нормальная ситуация не только для компаний, но и для обычных людей. Но для того, чтобы развиваться в современных реалиях, действительно нужно меняться. Это просто необходимо», — сообщил эксперт.

Иностранный бизнес не успевает следить за изменением законов в РФ

При всех изменениях следует соблюдать «здравый баланс», полагает экономист. Глобальные перемены не должны происходить на постоянной основе, в этом с предпринимателями можно согласиться. Однако интересы бизнеса не должны диктовать правительству страны стратегию развития.

Шабанов уверен, что в сравнении с другими государствами иностранному бизнесу в России «дышится свободно»:

«С одной стороны, в нашей стране есть гораздо больше пространства для маневра, чем в закрытых государствах. Но есть рабочие моменты, которые в России регулируются куда жестче. В целом, сравнивать уровень свободы бизнеса в разных странах не совсем корректно, потому что цели и условия бизнеса везде разные. Как и заинтересованность государства, на чьей территории развивается компания».

Несмотря на частые изменения в законодательстве, иностранные компании все же готовы дальше развиваться на территории страны. 92% опрошенных указали, что Россия для них – это стратегический рынок. В противовес минусам были указаны и плюсы: EY пишет, что компании отметили грамотное развитие трудового законодательства в стране, разработку законодательства в сфере защиты капиталовложений, а также появление налогового спецрежима для самозанятых.

Даже пандемия коронавируса не повлияла на заинтересованность иностранных предприятий в российском рынке. Шабанов заключил, что такая тенденция будет продолжаться и далее:

«Я думаю, что иностранные компании будут стараться до последнего приспосабливаться практически к любым условиям в нашей стране. Нельзя сказать, что они будут терпеть любые налоговые и прочие усиления в законе. Разумеется нет. Но пока все в пределах разумного, я не вижу причин для того, чтобы эти компании покинули Россию».

Иностранный бизнес не успевает следить за изменением законов в РФ

Из числа опрошенных компаний 49 являются участниками Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Он работает с 1994 года. 19 октября 2020 года состоится ежегодное пленарное заседание КСИИ. В этом году председательствовать на нем впервые будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В опросе EY больше всего поучаствовало компаний из США (в том числе PepsiCo, Mars, The Coca-Cola Co. и Mondelez International). Больше половины опрошенных готовы увеличивать присутствие на российском рынке (53%). Чуть меньше половины (42%) будут расширять производство в РФ, а 56% респондентов планируют выводить новые продукты и услуги на местный рынок.

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#россия #законы #компании #бизнес

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