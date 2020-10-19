Экономист оценил вероятность ухода иностранного бизнеса из России

Западные компании считают, что законы в РФ меняются чересчур часто.

Иностранный бизнес недоволен тем, что российское законодательство слишком часто меняется. Такой вывод сделали аналитики компании EY (Ernst & Young), проведя опрос среди 62 западных компаний, представленных на российском рынке. Половина из них уверена: в стране слишком часто переписывают законы.

«По мнению половины участников опроса, частые изменения законодательства негативно влияют на инвестиционную привлекательность России. Высокий уровень административных барьеров (39% респондентов) и несоответствие законодательства сложившимся условиям (34%) – другие проблемы, на которые обращают внимание участники опроса», — говорится в пресс-релизе EY.

Помимо этого, 31% опрошенных бизнес-игроков заявил, что законы в России применяются и трактуются выборочно. Еще 15% недовольны чересчур короткими периодами, которые даются для внесения изменений в стратегию компаний после принятия новых законов.

В беседе с «Политикой Сегодня» независимый экономический эксперт Антон Шабанов объяснил, что российскому правительству стоит прислушиваться к обоснованной критике. Однако кардинально менять вектор развития и законотворчества в стране, исходя из интересов бизнеса, не нужно.

«Не нужно слушать, нужно к этому [результатам опроса EY — прим. ред.] прислушиваться. Не надо действовать строго по наитию каких-то интересов западных компаний в стране. Конечно, всегда хочется стабильности, чтобы правила менялись как можно реже или не менялись совсем, это нормальная ситуация не только для компаний, но и для обычных людей. Но для того, чтобы развиваться в современных реалиях, действительно нужно меняться. Это просто необходимо», — сообщил эксперт.

При всех изменениях следует соблюдать «здравый баланс», полагает экономист. Глобальные перемены не должны происходить на постоянной основе, в этом с предпринимателями можно согласиться. Однако интересы бизнеса не должны диктовать правительству страны стратегию развития.

Шабанов уверен, что в сравнении с другими государствами иностранному бизнесу в России «дышится свободно»:

«С одной стороны, в нашей стране есть гораздо больше пространства для маневра, чем в закрытых государствах. Но есть рабочие моменты, которые в России регулируются куда жестче. В целом, сравнивать уровень свободы бизнеса в разных странах не совсем корректно, потому что цели и условия бизнеса везде разные. Как и заинтересованность государства, на чьей территории развивается компания».

Несмотря на частые изменения в законодательстве, иностранные компании все же готовы дальше развиваться на территории страны. 92% опрошенных указали, что Россия для них – это стратегический рынок. В противовес минусам были указаны и плюсы: EY пишет, что компании отметили грамотное развитие трудового законодательства в стране, разработку законодательства в сфере защиты капиталовложений, а также появление налогового спецрежима для самозанятых.

Даже пандемия коронавируса не повлияла на заинтересованность иностранных предприятий в российском рынке. Шабанов заключил, что такая тенденция будет продолжаться и далее:

«Я думаю, что иностранные компании будут стараться до последнего приспосабливаться практически к любым условиям в нашей стране. Нельзя сказать, что они будут терпеть любые налоговые и прочие усиления в законе. Разумеется нет. Но пока все в пределах разумного, я не вижу причин для того, чтобы эти компании покинули Россию».

Из числа опрошенных компаний 49 являются участниками Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ). Он работает с 1994 года. 19 октября 2020 года состоится ежегодное пленарное заседание КСИИ. В этом году председательствовать на нем впервые будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В опросе EY больше всего поучаствовало компаний из США (в том числе PepsiCo, Mars, The Coca-Cola Co. и Mondelez International). Больше половины опрошенных готовы увеличивать присутствие на российском рынке (53%). Чуть меньше половины (42%) будут расширять производство в РФ, а 56% респондентов планируют выводить новые продукты и услуги на местный рынок.