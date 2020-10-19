Следователь назвал имя предполагаемого вербовщика Сафронова

Следователь ФСБ Александр Чабан сообщил арестованному советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика, передает ТАСС.

Следователь ФСБ Александр Чабан сообщил арестованному советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову имя его предполагаемого вербовщика, передает ТАСС.

Адвокат обвиняемого Иван Павлов сообщил, что не может раскрыть имя в связи с подпиской о неразглашении. Юрист рассказал, что названная фигура оказалась ожидаемой для его подзащитного. Сафронов дал показания о взаимоотношениях с этим человеком.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что следователь считает вербовщиком чешского журналиста Мартина Лариша. Сафронов надеялся взглянуть на переписку с предполагаемым вербовщиком, в которой следствие усмотрело государственную измену, но правоохранители не раскрыли тему письма.

Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня его поместили под стражу. ФСБ считает, что советник главы Роскосмоса передавал сведения, составляющие гостайну, одной из иностранных спецслужб.