Главный редактор RT Маргарита Симоньян высмеяла заявление американского посольства в Киеве о том, что Украина отказывается приобретать созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян высмеяла заявление американского посольства в Киеве о том, что Украина отказывается приобретать созданную в России вакцину от коронавируса. Об этом информирует Федеральное агентство новостей.

"США теперь не "передают сигналы", а прямо из посольства публично управляют?", — задалась вопросом Симоньян.

Очень эффективный подход в духе оптимизации, иронично отметила главред RT. Ее позабавили действия Соединенных Штатов, которые управляют Украиной.

Ряд стран уже заинтересовался приобретением первой российской вакцины, однако несколько западных государств не хотят признавать успехи РФ в борьбе с мировой проблемой.

Ранее, как сообщал "Царьград", президент России Владимир Путин заявил о регистрации второй вакцины от коронавирусной инфекции, получившей название "ЭпиВакКорона".