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10:46   19 Октября 2020
Общество

Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавируса

Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавируса

Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Клинических признаков болезни не имели 26,2% пациентов. Зарегистрировано 179 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 5328 жителей России.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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