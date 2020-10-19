Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавируса

Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Российские врачи зафиксировали еще 15 982 новых случая коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщили в оперативном штабе.

Клинических признаков болезни не имели 26,2% пациентов. Зарегистрировано 179 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 5328 жителей России.