Суд арестовал активы экс-владельца Бинбанка Шишханова

Арбитражный суд Москвы в деле по иску Банка России к Михаилу Шишханову постановил арестовать активы бывшего основного владельца Бинбанка Шишханова и четырех его соответчиков, сообщает РИА Новости.

Арбитражный суд Москвы в деле по иску Банка России к Михаилу Шишханову постановил арестовать активы бывшего основного владельца Бинбанка Шишханова и четырех его соответчиков, сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на имущество, принадлежащее ответчикам на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Иск ЦБ касается взыскания убытков в пользу российского банка "Открытие".

Имущество еще одного соответчика — Михаила Гуцериева, бывшего акционера Бинбанка — ЦБ арестовать не просил. Ранее группа "Сафмар" Гуцериева анонсировала мировое соглашение по этому иску.