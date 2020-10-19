Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:31   19 Октября 2020
Общество

Суд арестовал активы экс-владельца Бинбанка Шишханова

Суд арестовал активы экс-владельца Бинбанка Шишханова

Арбитражный суд Москвы в деле по иску Банка России к Михаилу Шишханову постановил арестовать активы бывшего основного владельца Бинбанка Шишханова и четырех его соответчиков, сообщает РИА Новости.

Суд наложил арест на имущество, принадлежащее ответчикам на праве собственности, а также на денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Иск ЦБ касается взыскания убытков в пользу российского банка "Открытие".

Имущество еще одного соответчика — Михаила Гуцериева, бывшего акционера Бинбанка — ЦБ арестовать не просил. Ранее группа "Сафмар" Гуцериева анонсировала мировое соглашение по этому иску.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#цб #бинбанк #шишханов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров