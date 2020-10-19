Американец свесился на веревке с небоскреба и требует разговора с Трампом

Молодой человек повис на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует диалога с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Chicago Sun Times.

Молодой человек повис на веревке с небоскреба Trump Tower в Чикаго на большой высоте и требует диалога с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила газета Chicago Sun Times.

По информации издания, молодому человеку больше 20 лет. Полиция Чикаго прибыла на место происшествия. Парень свесился с балкона 16-го этажа и потребовал разговора с президентом США. Инцидент произошел около 17:30 по местному времени. По мнению полицейских, мужчина повис с помощью страховочной системы.

Специалисты уже ведут переговоры, чтобы спустить молодого человека с высоты. Дорожное движение вокруг башни Трампа перекрыли. Толпа, которая собралась поблизости, сомневается, не съемки ли это нового "Бэтмена".

Предвыборная команда Трампа ранее посоветовала президенту больше шутить на следующих дебатах и не перебивать своего соперника, демократа Джо Байдена, передал "360".