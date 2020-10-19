Депутат Боярский разъяснил преимущества цифрового паспорта прививок

Инициатива поступила от комитета Госдумы по охране здоровья в понедельник, 19 октября.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский поддержал идею электронного паспорта прививок.

«Я сделал бы тебе электронный паспорт, как только появится возможность. Это действительно удобно, и носить его не нужно, и информация быстрее попадает нужная», — сказал «Политике Сегодня» депутат.

Ранее замглавы комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия») призвал ввести в России электронные паспорта прививок. Соответствующую инициативу депутат озвучил в понедельник, 19 октября, на онлайн-конференции по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний.

Огуль обратил внимание, что такое нововведение предоставит оперативную информацию о привитых и непривитых детях, а также напомнит россиянам о том, что «пришло время сделать ту или иную прививку».

«Кроме того, в эти паспорта нужно вносить не только информацию об отказе от прививок, но и причину отказа. Что это — медотвод или сознательный отказ родителя по каким-то своим убеждениям. Это позволит нам обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку», — подчеркнул Огуль.

Рассуждая о достоинствах электронного формата, Сергей Боярский напомнил об опасностях российских лесов весной:

«Мне было бы удобно, если бы мне напоминали, что мне нужно сделать прививку от, например, [клещевого — прим. ред.] энцефалита или гриппа. Потому что мы всегда немножко поздно об этом думаем. Каждый раз, когда начинается дачный сезон, человека начинают кусать клещи, а он думает: “Что же я не сделал прививку?”. А ее нужно было делать ранней весной, условно говоря. Я бы пользовался таким сервисом».

Однако, по словам собеседника агентства, важно «правильно» донести информацию о нововведении до россиян. В частности, акцентировать внимание на добровольности такого перехода.

«Единственное, чтобы это было воспринято правильно. Что это не шаг к какой-нибудь обязательной вакцинации, о которой было много всякой ложной информации», — подчеркнул Боярский.

Парламентарий напомнил о цифровых гражданских паспортах, окончательный переход на которые планируется к 2022 году. При этом в августе 2020, согласно опросу ВЦИОМ, более 70% россиян предпочли бы бумажные документы электронным, хотя год назад их было 59%. По мнению Боярского, переход на цифру — неизбежен, а доверие граждан — дело времени.

«Это должна быть добровольная история. Не может быть навязывания, равно как и с электронной версией гражданского паспорта. Если нет доверия, пользуйтесь бумажными. Но мы все равно рано или поздно к этому придем, доверие появится, потому что технологии развиваются, и мы от этого никуда не денемся. Только с палаткой в лес уходить, чтобы от них скрыться. Просто не нужно никого стращать, пугать и навязывать. Тогда и появится доверие», — подчеркнул депутат.

В свою очередь Леонид Огуль на круглом столе выразил уверенность, что с населением необходимо беседовать. В частности, рассказывать о составе прививок из «национального календаря», о том, как они работают, какие бывают противопоказания и насколько часто они случаются.

«У людей не должно оставаться вопросов, все должно быть прозрачно и открыто», — добавил замглавы комитета.

Ранее Сергей Боярский рассказал ПС, что в ближайшем будущем отношения между государством и населением выйдут на качественный уровень. Поэтому депутат Госдумы призвал россиян не бояться оформлять документы в цифровом формате.

Что такое электронный паспорт, в чем его преимущества и когда он заменит бумажный – специально для рубрики #чтопроисходит рассказал вице-премьер Максим Акимов https://t.co/O4JXKN0Uo9 — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) July 17, 2019

Современный календарь прививок предусматривает вакцинацию против вирусного гепатита B, гриппа, дифтерии, коклюша, краснухи, кори, столбняка, туберкулеза, свинки, полиомиелита, а также пневмококковой инфекции. Кроме того, в план включены прививки от бешенства, брюшного тифа, клещевого вирусного энцефалита, сибирской язвы, холеры, чумы и туляремии. От гемофильной инфекции прививают детей из групп риска, а от менингококковой инфекции и ветряной оспы — только по эпидемическим показаниям.

В середине февраля 2020 года замминистра здравоохранения Сергей Краевой предложил изменить национальный календарь, чтобы прививки от гемофильной и менингококковой инфекций, а также ветряной оспы ставились всем детям, не только из групп риска.