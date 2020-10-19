Переход на удаленное обучение школьников обсудят в медиацентре "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут пресс-конференцию по вопросу "Ждать ли российским школам перехода на дистанционное обучение?". Об этом сообщает ФАН.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) проведут пресс-конференцию по вопросу "Ждать ли российским школам перехода на дистанционное обучение?". Об этом сообщает ФАН.

В СМИ отмечают, что вместе с привычными ОРВИ и гриппом осенью повысилась заболеваемость коронавирусом. Дети обычно проще переносят COVID-19, но в учебном процессе участвуют и педагоги. Многие учителя являются уже пожилыми людьми. Часто заболевшие дети не имеют симптомов, поэтому остановить зараженных на входе в школу часто бывает сложно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, только в первую неделю сентября коронавирусом заболели более тысячи российских учителей.

В прямом эфире эксперты обсудят минусы удаленной учебы, условия перехода детей на дистанционный формат, готовность учителей к массовой вакцинации и правомерность санитарных требований.

Эфир можно будет посмотреть здесь.

Представители Минпросвещения заявляли, что в российских школах не будут вводить жесткие карантинные меры, сообщает телеканал "360".