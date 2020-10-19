Роскачество рассказало о поддельных творожных сырках

Эксперты Роскачества провели исследование состава творожных сырков, представленных на полках российских магазинов.

Эксперты Роскачества провели исследование состава творожных сырков, представленных на полках российских магазинов. В одном из товарных образцов впервые был обнаружен фальсификат. Об этом «Политике Сегодня» сообщили в пресс-службе организации.

Фальшивкой оказался продукт под названием «Творобушки», которые уже получал самую низкую, «нулевую» оценку в 2019 году. Тогда эксперты обнулили рейтинг сырков из-за обнаружения кишечной палочки в составе. В этом году ее в нем обнаружено не было, но появились фитостерины. Это значит, что продукт содержит заменитель молочного жира, не заявленный в маркировке.

«А значит [товар] является подделкой — не творожным сырком», — говорится в сообщении.

Остальные производители улучшили качество своей продукции, устранив нарушения, выявленные прошлогодним исследованием. Как выяснило Роскачество, были исправлены превышение норм законодательства по количеству дрожжей и замечания по массовой доле белка, углеводов и сахарозы, а также недостатки в органолептике и маркировке.

При этом сырок «Б.Ю. Александров» показал небольшое несоответствие ГОСТу по массовой доле влаги и кислотности творожной части.

У сырков «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров» на этикетках написано, что сырок покрыт молочным шоколадом. Исследования это подтвердили. Для глазури производители действительно использовали не кондитерскую глазурь, а качественный настоящий шоколад.

Таким образом, рейтинг творожных сырков возглавили марки «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров». Также в ТОП-5 вошли «Ростагроэкспорт» и «Чудо».

Ранее в Роскачестве рассказывали, как выбрать качественные сырки. В их состав должны входить творог, сахар и глазурь, ГОСТом допускается также наличие сливочного масла, сливок, натуральных красителей и ароматизаторов. Срок годности качественного лакомства составляет около двух недель при температуре не выше двух-четырех градусов. Упаковка продукта должна быть без видимых повреждений и надрывов, иначе внутрь могут проникать бактерии.

Специалисты также советуют при распечатывании обратит внимание на поверхность сырка: она должна быть гладкой, равномерно покрытой глазурью и не липнуть к упаковке, допускается наличие капелек влаги. Глазурь не должна крошиться, а консистенция продукта должна быть в меру плотная.

Ранее Роскачество оценило сервисы каршеринга по критериям информационной безопасности, производительности, удобства и надежности.