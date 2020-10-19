Северокорейские хакеры попытались атаковать российские предприятия

Северокорейские хакеры из группировки Kimsuky попытались атаковать промышленные и военные организации в РФ, передает News.ru.

Северокорейские хакеры из группировки Kimsuky попытались атаковать промышленные и военные организации в РФ, передает News.ru.

Хакеры весной 2020 года воспользовались пандемией COVID-19 и разослали российским компаниям мошеннические письма, заявила глава отдела исследования сложных угроз Group-IB Анастасия Тихонова. Рассылка о вакансиях также производилась через соцсети.

Северокорейские хакеры также атаковали Ростех, данная информация пока не получила официального подтверждения. В дочерней компании госкорпорации "РТ-Информ" заявили, что атаки не несут серьезной угрозы для структур РФ.