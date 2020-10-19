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10:11   19 Октября 2020
Общество

Собянин объяснил отказ от введения комендантского часа в Москве

Собянин объяснил отказ от введения комендантского часа в Москве

Москвичи на фоне второй волны пандемии коронавируса стали ожидать ужесточения противоэпидемических мер. Мэр города Сергей Собянин не видит необходимости в введении новых ограничений. Об этом он заявил в личном блоге.

Московские школьники выходят с двухнедельных каникул 19 октября. Это относится только к учащимся начального звена. По словам Собянин, дети в 1–5 классах наименее подвержены рискам заражения COVID-19.

"Риск заражения в этой группе меньше вреда, который наносит младшеклассникам отсутствие возможности ходить в школу", — отметил глава города.

Собянин пообещал москвичам жесткий и регулярный контроль соблюдения противоэпидемических мер. Градоначальник также отметил, что комендантский час в столице не введут. Он считает его такой же недопустимой мерой, как запрет на перемещение по Москве или закрытие города для въезда и выезда.

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