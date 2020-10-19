Коммунисты возмутились требованием украинцев переписать историю колбасы

Харьковских активистов возмутило название продукта — «Радянська» («Советская»), а российских коммунистов — их желание обвинять во всех проблемах СССР.

Сторонники декоммунизации на Украине потребовали от «Харьковского мясокомбината» сменить название колбасы «Радянська» («Советская»). Украинский институт национальной памяти рассмотрел обращение активистов и рекомендовал предприятию прислушаться к требованию борцов с советским наследием.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Политикой Сегодня» посетовал, что украинцы живут прошлым: вместо того, чтобы решать проблемы страны, корят Советский Союз.

«Когда фактически режим государствования профашистский, запрет компартии, который они сделали, они на этом играют, чтобы оправдать плохое социально-экономическое положение. Во всем у них виновата советская власть», — сказал политик.

У Украинского института национальной памяти нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить «Харьковский мясокомбинат» декоммунизировать колбасу. Лидер коммунистов считает, что требования активистов противоречат здравому смыслу.

«Хотя советская власть построила на Украине промышленность, расширила территорию, поэтому это абсолютный абсурд. Театр абсурда. Господа зашли за все грани, которые только можно преодолеть в этом процессе», — подытожил Сурайкин.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. В стране предложили переименовать города и улицы, которые ранее назвали в честь советских государственных деятелей.

Украинский институт национальной памяти составил список из 520 исторических личностей, чьи имена уберут из географических названий. В стране уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.

Пользователи соцсети отметили, что на Украине сохранилась советская власть, поскольку кругом — рады (советы — с укр.), и задались вопросом, почему в стране хотят переименовать колбасу, а не Верховную раду.

Активисты пожаловались Украинскому институту национальной памяти на продукцию "Харьковского мясокомбината", которая называется "Радянська" (Советская). В Институте постановили колбасу декоммунизировать. pic.twitter.com/mqSeNhnEia — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 18, 2020

Интересно, почему эти "активисты" не требуют переименовать Верховную Раду "Украины"? Что в переводе на нормальный язык - Верховный Совет. Учитывая, что по конституции там сейчас парламентско-президентская организация, то власть сейчас на "Украине" самая что ни на есть Советская. — Y.Shevchenko (@PrizrakRostov) October 18, 2020

Мне кажется что уже у них крыша слегка поехала На каждый сорт колбасы как и на любой выпускаемый продукт есть ТУ или ГОСТ Менять название - надо менять состав — Clara Zetkin (@ClaraZetkin20) October 18, 2020

Они этого не понимают,я лично считаю это маразмом,а если кто родился при СССР в России,им надо тоже данные о рождении поменять? — tayna (@taynatayna13) October 18, 2020

Результаты лабораторного анализа подтвердили опасения активистов) pic.twitter.com/pHqPPJwed8 — Сергей из Киева. (@SergUA63) October 18, 2020

Я бы просто не покупал. Но и причины у них есть для этого. — Uladzimir???? (@Belarus199009) October 19, 2020

Какие причины? — Руслан Ибрагимов (@Dominoshka_) October 19, 2020