Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:47   19 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Коммунисты возмутились требованием украинцев переписать историю колбасы

Коммунисты возмутились требованием украинцев переписать историю колбасы

Сторонники декоммунизации на Украине потребовали от «Харьковского мясокомбината» сменить название колбасы «Радянська» («Советская»). Украинский институт национальной памяти рассмотрел обращение активистов и рекомендовал предприятию прислушаться к требованию борцов с советским наследием.

Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в беседе с «Политикой Сегодня» посетовал, что украинцы живут прошлым: вместо того, чтобы решать проблемы страны, корят Советский Союз.

«Когда фактически режим государствования профашистский, запрет компартии, который они сделали, они на этом играют, чтобы оправдать плохое социально-экономическое положение. Во всем у них виновата советская власть», — сказал политик.

Коммунисты возмутились требованием украинцев переписать историю колбасы

У Украинского института национальной памяти нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить «Харьковский мясокомбинат» декоммунизировать колбасу. Лидер коммунистов считает, что требования активистов противоречат здравому смыслу.

«Хотя советская власть построила на Украине промышленность, расширила территорию, поэтому это абсолютный абсурд. Театр абсурда. Господа зашли за все грани, которые только можно преодолеть в этом процессе», — подытожил Сурайкин.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. В стране предложили переименовать города и улицы, которые ранее назвали в честь советских государственных деятелей.

Украинский институт национальной памяти составил список из 520 исторических личностей, чьи имена уберут из географических названий. В стране уже переименовали почти тысячу населенных пунктов.

Пользователи соцсети отметили, что на Украине сохранилась советская власть, поскольку кругом — рады (советы — с укр.), и задались вопросом, почему в стране хотят переименовать колбасу, а не Верховную раду.

 

 

 

 

 

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #украина #общество #колбаса

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров