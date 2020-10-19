Доктор Мясников прокомментировал убийство учителя во Франции

Уроженец Чечни 16 октября убил и обезглавил учителя возле колледжа во Франции. Правоохранители ликвидировали безоружного преступника, что нехарактерно для парижских стражей порядка, заявил доктор Александр Мясников.

Уроженец Чечни 16 октября убил и обезглавил учителя возле колледжа во Франции. Правоохранители ликвидировали безоружного преступника, что нехарактерно для парижских стражей порядка, заявил доктор Александр Мясников.

Злоумышленник после убийства заявил, что расправился с преподавателем, который якобы вел оскорбительные уроки о пророке Мухаммеде. Молодой человек был убит в ходе задержания. Ликвидация преступника при задержании во Франции является признаком непрофессионализма, написал доктор Мясников в своем Telegram-канале.

"Преступник не был вооружен огнестрельным оружием и не мог представлять серьезную угрозу закованным в кевлар сотрудникам спецназа", — заявил Мясников.

Доктор не исключает, что в ликвидации преступника имелась необходимость. После инцидента в Париже было возбуждено уголовное дело, по нему проходят более десяти человек.