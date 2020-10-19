Иностранные компании признали Россию стратегическим рынком

Более 90% иностранных компаний признали стратегическое значение российского рынка, пишет РБК. Несмотря на возникающие сложности, предприниматели готовы наращивать свои мощности и продолжать вложение инвестиций.

Более 90% иностранных компаний признали стратегическое значение российского рынка, пишет РБК. Несмотря на возникающие сложности, предприниматели готовы наращивать свои мощности и продолжать вложение инвестиций.

Ежегодный опрос иностранных предпринимателей проводится перед встречей представителей бизнеса и российских властей. Организации имеют возможность поделиться своим мнением об экономической ситуации и инвестиционном фоне. В этом году они подтвердили намерение расширять присутствие на отечественном рынке. Россию считают стратегически важной страной в 92% компаний.

Также организации сообщили о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться во время работы. Сложности вызывает часто изменяющееся российское законодательство — не все компании могут оперативно адаптироваться к новым условиям и сохранить доходность.