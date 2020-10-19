Мэр Находки попал в больницу с коронавирусом

Медики госпитализировали главу Находкинского городского округа Тимура Магинского с коронавирусной инфекцией, пишет телеканал RT со ссылкой на источник.

Медики госпитализировали главу Находкинского городского округа Тимура Магинского с коронавирусной инфекцией, пишет телеканал RT со ссылкой на источник.

Представители мэрии подтвердили информацию о госпитализации главы округа. По их словам, медики доставили Магинского во владивостокский госпиталь. На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.

Госпитализация мэра никак не отразилась на работе органа исполнительной власти. Администрация Находкинского округа продолжает работать в штатном режиме, несмотря на произошедший инцидент, уточнили представители мэрии в беседе с журналистами.