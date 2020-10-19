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9:39   19 Октября 2020
Политика

Бывшему мэру Норильска назначили полгода исправительных работ

Бывшему мэру Норильска назначили полгода исправительных работ

Бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин приговорен судом к шести месяцам исправительных работ, сообщает ТАСС.

Бывший градоначальник обвинялся в халатности после ЧП с разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3. Сообщается, что в условия наказания для политика входит удерживание 15% заработной платы.

Ранее президент России Владимир Путин ввел режим ЧС федерального уровня из-за утечки нефтепродуктов на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании.

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#срок #норильск #Ахметчин

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