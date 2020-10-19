Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:35   19 Октября 2020
Армия

Госиспытания новых радиостанций для ВКС РФ завершатся к концу 2020 года

Госиспытания новых радиостанций для ВКС РФ завершатся к концу 2020 года

Государственные испытания комплекса средств связи для оперативно-тактической авиации завершатся к концу 2020 года. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил врио начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Новый комплект средств связи для ВКС РФ, разрабатываемый в России, позволит увеличить эффективность связи пилотов с наземными командными пунктами. Временно исполняющий должность начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин добавил, что новыми радиостанциями будут оснащены надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.

Новые комплексы связи имеют повышенные помехоустойчивость и пропускную способность. Благодаря им пилоты будут иметь более надежную связь с наземными командными пунктами, соединениями кораблей ВМФ РФ и с другими пилотами. Связь играет одну из ключевых ролей в современной войне.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вкс рф #средства связи #генерал шамарин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров