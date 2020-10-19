Госиспытания новых радиостанций для ВКС РФ завершатся к концу 2020 года

Государственные испытания комплекса средств связи для оперативно-тактической авиации завершатся к концу 2020 года. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил врио начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Государственные испытания комплекса средств связи для оперативно-тактической авиации завершатся к концу 2020 года. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил врио начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

Новый комплект средств связи для ВКС РФ, разрабатываемый в России, позволит увеличить эффективность связи пилотов с наземными командными пунктами. Временно исполняющий должность начальника Главного управления связи Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин добавил, что новыми радиостанциями будут оснащены надводные корабли, подводные лодки и суда обеспечения.

Новые комплексы связи имеют повышенные помехоустойчивость и пропускную способность. Благодаря им пилоты будут иметь более надежную связь с наземными командными пунктами, соединениями кораблей ВМФ РФ и с другими пилотами. Связь играет одну из ключевых ролей в современной войне.