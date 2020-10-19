9:23 19 Октября 2020Происшествия
Врач убившего трех человек нижегородского стрелка помещен под арест
Суд арестовал врача, выдававшего медицинские справки нижегородскому стрелку, сообщает РИА Новости.
Суд арестовал врача, выдававшего медицинские справки нижегородскому стрелку, сообщает РИА Новости.
Арестованный врач подозревается в халатности. Он выдавал справки для получения огнестрельного оружия 18-летнему парню, который 12 октября открыл стрельбу под Нижним Новгородом в деревне Большеорловское. Молодой человек поссорился со своей бабушкой и выстрелил в нее из ружья, а затем начал стрелять по людям на остановке.
Трое мужчин погибли в результате инцидента. Еще трое человек были госпитализированы, в том числе 63-летняя бабушка стрелка. Правоохранители возбудили уголовное дело. Тело мертвого стрелка обнаружили в лесополосе.