Собянин назвал главное условие для победы над коронавирусом

Главным условием для победы над коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин считает взаимное доверие и совместные усилия граждан. При этом в ноябре в Москве ожидаются первые крупные партии вакцины от COVID-19, сообщается в блоге главы столицы.

Главным условием для победы над коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин считает взаимное доверие и совместные усилия граждан. При этом в ноябре в Москве ожидаются первые крупные партии вакцины от COVID-19, сообщается в блоге главы столицы.

Проведение массовой вакцинации планируется начать в декабре-январе. Собянин также отметил, что Москва смогла найти оптимальный путь, благодаря которому будут защищены группы риска и сохранится необходимый объем оказываемой плановой медпомощи.