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9:12   19 Октября 2020
Общество

Собянин назвал главное условие для победы над коронавирусом

Собянин назвал главное условие для победы над коронавирусом

Главным условием для победы над коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин считает взаимное доверие и совместные усилия граждан. При этом в ноябре в Москве ожидаются первые крупные партии вакцины от COVID-19, сообщается в блоге главы столицы.

Проведение массовой вакцинации планируется начать в декабре-январе. Собянин также отметил, что Москва смогла найти оптимальный путь, благодаря которому будут защищены группы риска и сохранится необходимый объем оказываемой плановой медпомощи.

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