9:12 19 Октября 2020Общество
Собянин назвал главное условие для победы над коронавирусом
Главным условием для победы над коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин считает взаимное доверие и совместные усилия граждан. При этом в ноябре в Москве ожидаются первые крупные партии вакцины от COVID-19, сообщается в блоге главы столицы.
Главным условием для победы над коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин считает взаимное доверие и совместные усилия граждан. При этом в ноябре в Москве ожидаются первые крупные партии вакцины от COVID-19, сообщается в блоге главы столицы.
Проведение массовой вакцинации планируется начать в декабре-январе. Собянин также отметил, что Москва смогла найти оптимальный путь, благодаря которому будут защищены группы риска и сохранится необходимый объем оказываемой плановой медпомощи.