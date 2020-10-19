Сын Джо Байдена попытался вернуть жесткий диск с компроматом на него

Сын Джо Байдена Хантер через адвоката попросил суд вернуть ему жесткий диск с компроматом. Переписку с носителя опубликовала газета "Нью-Йорк пост", сообщает РЕН ТВ.

Сын Джо Байдена Хантер через адвоката попросил суд вернуть ему жесткий диск с компроматом. Переписку с носителя опубликовала газета "Нью-Йорк пост", сообщает РЕН ТВ.

Содержание электронной переписки заключалось в том, что сын кандидата на пост президента США мог организовать встречу представителя украинской энергетической компании Burisma со своим отцом. На тот момент Хантер входил в правление этой компании, а его отец был вице-президентом США. Байден тогда призывал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении компании Burisma

"Юрист Хантера Байдена связывался с нами по телефону и по электронной почте, он говорил, что ему нужно забрать жесткий диск. Это не какая-то операция российской разведки. Они признали, что это их жесткий диск", — рассказал политический консультант Стивен Бэннон.

Республиканцы из-за переписки обвинили Байдена и его сына в коррупции, а Трамп призвал посадить семью демократов, назвав их "преступной группировкой". Штаб Байдена опроверг слухи о встрече с представителем Burisma. Там заявили, что встреча возможна, но маловероятна.