Многочисленная охрана Навального попала в кадр во время интервью

В эфире американского телеканала CBS в программе 60 Minutes журналисты пообщались с блогером Алексеем Навальным. В передаче также была показана его многочисленная немецкая охрана.

Канал показал, как блогер прогуливается со своей женой Юлией в Берлине у Бранденбургских ворот. Навального сопровождают трое охранников в штатском. В нарезке также видно, что за ним идут не менее девяти человек в полицейской форме.

Critics of Vladimir Putin have been victims of unsolved shootings, suspicious suicides and poisonings. Tonight, Lesley Stahl talks with one of those critics, Alexey Navalny, who survived an assassination attempt two months ago. https://t.co/ITxLDo6PSx pic.twitter.com/yGPPzm413A