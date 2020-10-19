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8:16   19 Октября 2020
Политика

Многочисленная охрана Навального попала в кадр во время интервью

Многочисленная охрана Навального попала в кадр во время интервью

В эфире американского телеканала CBS в программе 60 Minutes журналисты пообщались с блогером Алексеем Навальным. В передаче также была показана его многочисленная немецкая охрана.

Канал показал, как блогер прогуливается со своей женой Юлией в Берлине у Бранденбургских ворот. Навального сопровождают трое охранников в штатском. В нарезке также видно, что за ним идут не менее девяти человек в полицейской форме.

В конце августа Навальный потерял сознание в самолете, после чего воздушное судно приземлилось в городе Омск, где блогер с подозрением на отравление был госпитализирован в больницу. Позже диагноз не подтвердился.

По настоянию родственников, Навальный был экстренно перевезен в немецкую клинику "Шарите", где он продолжил лечение. Немецкие специалисты утверждают, что блогер был якобы поражен боевой отравляющей системой "Новичок".

Из-за этого вывода, который не был фактически как-либо подтвержден, Европейский союз ввел санкции в отношении шести граждан России. Представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Российская Федерация примет зеркальные меры.

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#германия #охрана #навальный

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