Трамп предрек США "Великую депрессию" в случае победы Байдена на выборах

США вновь погрузится в "Великую депрессию", если на выборах президента победит кандидат от демократов Джо Байден. Об этом заявил его оппонент, действующий американский лидер Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками.

США вновь погрузится в "Великую депрессию", если на выборах президента победит кандидат от демократов Джо Байден. Об этом заявил его оппонент, действующий американский лидер Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками.

По его словам, Байден в случае победы отдаст рабочие места Китаю. Он считает, что его преимущество перед оппонентом в том, что он не стал закрывать США из-за пандемии коронавируса. По мнению Трампа, если бы Байден управлял страной, то он бы закрыл ее и слушал ученых, что привело бы к "огромной депрессии".

Трамп назвал голосование выбором между его "супер-восстановлением" и "депрессией Байдена". Он уверен, что у американцев вырастут налоги, а экономика умрет в случае победы демократа. Также Трамп назвал своего оппонента "самым скучным человеком на свете".