Алиев: армия Азербайджана заняла 13 населенных пунктов в Карабахе

Армия Азербайджана контролирует 13 населенных пунктов в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Армия Азербайджана контролирует 13 населенных пунктов в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Названия захваченных населенных пунктов Алиев перечислил на своей странице в социальной сети Twitter. Он добавил, что военные Армении грубо нарушили установленный ранее режим гуманитарного перемирия.

Ереван и Баку договорились объявить режим прекращения огня с 00:00 18 октября. В ночь на воскресенье стороны поспешили обвинить друг друга в нарушении перемирия.