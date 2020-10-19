7:34 19 Октября 2020Политика
Алиев: армия Азербайджана заняла 13 населенных пунктов в Карабахе
Армия Азербайджана контролирует 13 населенных пунктов в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Армия Азербайджана контролирует 13 населенных пунктов в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Названия захваченных населенных пунктов Алиев перечислил на своей странице в социальной сети Twitter. Он добавил, что военные Армении грубо нарушили установленный ранее режим гуманитарного перемирия.
Ереван и Баку договорились объявить режим прекращения огня с 00:00 18 октября. В ночь на воскресенье стороны поспешили обвинить друг друга в нарушении перемирия.