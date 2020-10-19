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7:34   19 Октября 2020
Политика

Алиев: армия Азербайджана заняла 13 населенных пунктов в Карабахе

Алиев: армия Азербайджана заняла 13 населенных пунктов в Карабахе

Армия Азербайджана контролирует 13 населенных пунктов в Джабраильском районе Нагорного Карабаха. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Названия захваченных населенных пунктов Алиев перечислил на своей странице в социальной сети Twitter. Он добавил, что военные Армении грубо нарушили установленный ранее режим гуманитарного перемирия.

Ереван и Баку договорились объявить режим прекращения огня с 00:00 18 октября. В ночь на воскресенье стороны поспешили обвинить друг друга в нарушении перемирия.

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#азербайджан #алиев #карабах

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