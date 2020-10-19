Активисты потребовали от мясокомбината в Харькове декоммунизировать колбасу

Активисты в Харькове потребовали переименовать "Советскую" ("Радянськую") колбасу, производимую местным комбинатом. Соответствующее письмо было направлено Украинский институт национальной памяти.

Активисты в Харькове потребовали переименовать "Советскую" ("Радянськую") колбасу, производимую местным комбинатом. Соответствующее письмо было направлено Украинский институт национальной памяти.

Требование уже рассмотрела специальная комиссия. Организация направит предприятию рекомендательное письмо о необходимости "приведения маркировки" в соответствии с действующими ныне украинскими законами.

Институт при этом отмечает, что не уполномочен обязать комбинат изменить название продукции.