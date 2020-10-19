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7:27   19 Октября 2020
Общество

Активисты потребовали от мясокомбината в Харькове декоммунизировать колбасу

Активисты потребовали от мясокомбината в Харькове декоммунизировать колбасу

Активисты в Харькове потребовали переименовать "Советскую" ("Радянськую") колбасу, производимую местным комбинатом. Соответствующее письмо было направлено Украинский институт национальной памяти.

Требование уже рассмотрела специальная комиссия. Организация направит предприятию рекомендательное письмо о необходимости "приведения маркировки" в соответствии с действующими ныне украинскими законами.

Институт при этом отмечает, что не уполномочен обязать комбинат изменить название продукции.

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#украина #декоммунизация #колбаса

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