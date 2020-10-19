Астрофизик рассказал о последствиях падения астероида на Землю 2 ноября

Астероид размером с холодильник мчится по направлению к Земле. Его столкновение с планетой может произойти 2 ноября, заявил в социальной сети Instagram американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Астероид размером с холодильник мчится по направлению к Земле. Его столкновение с планетой может произойти 2 ноября, заявил в социальной сети Instagram американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Ученый рассказал о последствиях столкновения небесного тела с Землей. Он считает, что катастрофы не возникнет, потому что размеры астероида не такие внушительные.

"Если конец света наступит в 2020 году, то не по вине Вселенной", – подчеркнул астрофизик.

В NASA ранее просчитали траекторию полета астероида. Ученые считают, что он пролетит на расстоянии в 384 тысячи километров от Земли. Вероятность его вхождения в атмосферу планеты составляет 0,41 процента.

Открыли этот астероид 3 ноября 2018 года. Его относят к группе "Аполлонов".