Центр "Прогресс" начал проектирование российской многоразовой ракеты на газе

Российский ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Российский ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Ее особенностью станет возвращаемая первая ступень, сообщает источник.

"В РКЦ "Прогресс" ведётся эскизное проектирование ракеты-носителя «Амур-СПГ", — цитирует Баранова издание.

"Роскосмос" в конце лета объявил конкурс на создание проекта ракеты-носителя среднего класса с возвращаемой первой ступенью.

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, призвал ускорить разработку ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане.