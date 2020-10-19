6:34 19 Октября 2020Наука
Центр "Прогресс" начал проектирование российской многоразовой ракеты на газе
Российский ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
Российский ракетно-космический центр «Прогресс» начал проектирование ракеты «Амур-СПГ» на сжиженном природном газе, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
Ее особенностью станет возвращаемая первая ступень, сообщает источник.
"В РКЦ "Прогресс" ведётся эскизное проектирование ракеты-носителя «Амур-СПГ", — цитирует Баранова издание.
"Роскосмос" в конце лета объявил конкурс на создание проекта ракеты-носителя среднего класса с возвращаемой первой ступенью.
Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин, в свою очередь, призвал ускорить разработку ракетных двигателей нового поколения на водороде и метане.