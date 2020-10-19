Вирусолог дал инструкцию россиянам, как вести себя при симптомах COVID-19

Симптомы ОРВИ являются показанием к вызову врача на дом при некоторых условиях. Подробнее об этом рассказал "Известиям" вирусолог Александр Лукашев.

Симптомы ОРВИ являются показанием к вызову врача на дом при некоторых условиях. Подробнее об этом рассказал "Известиям" вирусолог Александр Лукашев.

По рекомендациям Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, врач из поликлиники должен посетить пациента на дому, если его температура выше 37,2 градусов, а также есть кашель, затруднено дыхание, заложен нос, потеряны вкус и обоняние. Обязательно нужно вызвать врача, если больной старше 65 лет, или у него есть хронические заболевания, или был контакт с зараженным, уточняет вирусолог.

Эксперт отметил, что, в случае ухудшения состояния, если невозможно вызывать врача из поликлиники, нужно обратиться в скорую. Больного не госпитализируют, если температура ниже 38 градусов, инфекция протекает в легкой форме. Лечение будет назначено на дому.

Лукашев также предостерег от самостоятельного употребления противовирусных. По его словам, лечение должен назначать врач. Он отметил, что при желании можно сдать тест на коронавирус и без симптомов, однако для этого нужно или направление терапевта, или обращение в частную клинику, где процедура платная.