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5:38   19 Октября 2020
Политика

Венесуэла приняла первую поставку российской вакцины от коронавируса

Венесуэла приняла первую поставку российской вакцины от коронавируса

Россия отправила в Венесуэлу препарат "Фавипиравир" для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

Российский противовирусный препарат особенно эффективен при лечении пациентов в тяжелом состоянии, заявил венесуэльский лидер. Каракасу отправили тысячи доз препарата, который будет предоставлен нуждающимся совершенно бесплатно.

Напомним, что ранее в Венесуэлу отправили партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Власти выразили готовность принять участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины. В том числе, Мадуро, его сын и сестра выразили желание привиться российской вакциной от COVID-19.

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