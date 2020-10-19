Зеленский не сможет "завербовать" Эрдогана — Пушков

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, надеясь на сотрудничество с Турцией. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Президент Украины Владимир Зеленский ошибается, надеясь на сотрудничество с Турцией. Об этом написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда отметил, что Зеленский ошибается, считая турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана устойчивым стратегическим партнером.

Пушков уверен, что турецкий лидер рассматривает Украину лишь как еще одну "карту в его региональном покере" и сложной системе отношений с Европой, Россией и США.

Сенатор заявил, что Эрдоган будет "включать" партнерство тогда, когда ему выгодно, а также забывать о нем при необходимости. По мнению политика, "завербовать" турецкого лидера Зеленскому не получится.