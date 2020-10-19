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4:35   19 Октября 2020
Общество

Экс-посол Украины считает возможным "возвращение" Крыма через Белоруссию

Экс-посол Украины считает возможным "возвращение" Крыма через Белоруссию

Украина может "вернуть" Крым через Белоруссию. Такой мнение в эфире телеканала "Прямой" высказал бывший посол Украины в Минске и экс-представитель Киева в рабочей подгруппе Роман Бессмертный.

Политик заявил, что на территории Белоруссии проживает около полумиллиона украинского этнического населения. Бессмертный считает, что одержать победу в конфликте в Донбассе и "возвращать" Крым "можно в Белоруссии".

Он сказал, что для этого нужно вести политику с осознанием желания иметь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне. Бывший посол добавил, что кроме Украины, как страны, существует также "Большая Украина", где интересы Киева не меньше.

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#россия #украина #крым #белоруссия

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