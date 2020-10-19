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4:15   19 Октября 2020
Общество

Салоны красоты в Москве могут ввести систему регистрации на входе

Салоны красоты в Москве могут ввести систему регистрации на входе

Московские салоны красоты и магазины могут пойти по тому же сценарию, что и ночные заведения, если система регистрации для входа покажет свою эффективность, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в Instagram.

Московские власти уже начали обсуждать с представителями бизнес-сообщества такую возможность. С понедельника, 19 октября, работники и посетители ночных заведений получают доступ посредством регистрации номеров телефонов по QR-коду или СМС.

Для входа необходимо отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение придет ответным сообщением, его надо показать при входе.

В случае обнаружения COVID-19 у кого-то из посетителей, всех находившихся с ним людей оповестят о возможном риске. Все, кто получат оповещения, должны будут сдать тест на коронавирус.

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#москва #регистрация #магазины

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