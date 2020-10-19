3:40 19 Октября 2020Экономика
Услуга по оформлению ОСАГО переберется в Интернет
Российские автовладельцы с 19 октября смогут оформлять электронные полисы ОСАГО онлайн. Помогут в этом финансовые платформы, пишет "Парламентская газета".
Российские автовладельцы с 19 октября смогут оформлять электронные полисы ОСАГО онлайн. Помогут в этом финансовые платформы, пишет "Парламентская газета".
Финансовые платформы или маркетплейсы аккумулируют на одной площадке предложения различных страховых компаний и позволяют там же заключить наиболее выгодный договор.
Маркетплейс должен публиковать ссылки на правила страхования компаний, а пользователям необходимо подтверждать цифровой подписью факт ознакомления с материалами.
Платформы будут предлагать и другие возможности. Они могут представлять банки и кредитные компании, негосударственные ПФ, услуги на рынке ценных бумаг и другое.
Реестр финансовых платформ на своем сайте ежемесячно будет обновлять Центральный банк.