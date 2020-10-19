Услуга по оформлению ОСАГО переберется в Интернет

Российские автовладельцы с 19 октября смогут оформлять электронные полисы ОСАГО онлайн. Помогут в этом финансовые платформы, пишет "Парламентская газета".

Российские автовладельцы с 19 октября смогут оформлять электронные полисы ОСАГО онлайн. Помогут в этом финансовые платформы, пишет "Парламентская газета".

Финансовые платформы или маркетплейсы аккумулируют на одной площадке предложения различных страховых компаний и позволяют там же заключить наиболее выгодный договор.

Маркетплейс должен публиковать ссылки на правила страхования компаний, а пользователям необходимо подтверждать цифровой подписью факт ознакомления с материалами.

Платформы будут предлагать и другие возможности. Они могут представлять банки и кредитные компании, негосударственные ПФ, услуги на рынке ценных бумаг и другое.

Реестр финансовых платформ на своем сайте ежемесячно будет обновлять Центральный банк.