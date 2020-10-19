Военные РФ доставили в Сирию восемь тонн гуманитарного груза

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) организовали несколько гуманитарных акций в Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом рассказал контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге.

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) организовали несколько гуманитарных акций в Сирийской Арабской Республики (САР). Об этом рассказал контр-адмирал Александр Гринкевич на брифинге.

Сирийцам из населенных пунктов Умм-Эз-Зейтун (провинция Сувейда), Телль-Амара (провинция Идлиб), Кезельджа (провинция Хасака) передали 1320 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил восемь тонн. Российские военные врачи оказали необходимую помощь нуждающимся.

Власти Сирии и РФ продолжают работу, направленную на скорейшее прекращение боевых действий в САР, а также всесторонне помогают гражданам страны в восстановлении мирной жизни. С начала процесса мирного урегулирования до сегодняшнего дня сирийским гражданам доставили более четырех тысяч тонн гуманитарных грузов, указано на сайте Министерства обороны РФ.