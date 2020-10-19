Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
2:31   19 Октября 2020
Общество

Шум в ушах может быть симптомом COVID-19 — британские ученые

Шум в ушах может быть симптомом COVID-19 — британские ученые

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета Великобритании назвали изменения слуха симптомом коронавируса. Об этом сообщает Express.

Специалисты установили, что часть пациентов с COVID-19 жаловались на тиннитус — шум или звон в ушах. Также были выявлены случаи, когда в дальнейшем этот симптом перерастал в полную потерю слуха.

Ученые отмечают, что о вызываемых коронавирусами нарушениях слуха известно мало. Они призвали врачей обращать больше внимания на подобные проявления COVID-19.

Исследователи напоминают, что тиннитус может быть признаком других заболеваний. Если человек будет заражен коронавирусом, то звон в ушах будет сопровождаться и другими симптомами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#симптомы #коронавирус #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров