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1:59   19 Октября 2020
Политика

Медведчук рассказал, зачем Зеленскому понадобилось опрашивать украинцев

Медведчук рассказал, зачем Зеленскому понадобилось опрашивать украинцев

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос жителей страны является попыткой манипуляции общественным мнением, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на сайте фракции.

Вопросы, которые Зеленский хочет задать украинцам, по мнению политика, свидетельствуют о страхе власти политического краха. Они также могут лоббироваться теми, кто в настоящее время "осуществляет внешнее управление Украиной".

Медведчук отметил, что проведение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента. Он хотел бы знать, кто станет опрашивать украинцев, а также за чей счет будет проводиться это мероприятие.

"Итоги этого опроса будет подводить неизвестно кто и однозначно вне правовых рамок. Соответственно, они не могут быть объективными", — подчеркнул политик.

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