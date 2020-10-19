Медведчук рассказал, зачем Зеленскому понадобилось опрашивать украинцев

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос жителей страны является попыткой манипуляции общественным мнением, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на сайте фракции.

Инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским опрос жителей страны является попыткой манипуляции общественным мнением, заявил председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на сайте фракции.

Вопросы, которые Зеленский хочет задать украинцам, по мнению политика, свидетельствуют о страхе власти политического краха. Они также могут лоббироваться теми, кто в настоящее время "осуществляет внешнее управление Украиной".

Медведчук отметил, что проведение такого опроса не предусмотрено полномочиями президента. Он хотел бы знать, кто станет опрашивать украинцев, а также за чей счет будет проводиться это мероприятие.