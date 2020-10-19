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1:39   19 Октября 2020
Политика

Страны ОПЕК+ проведут видеовстречу для обсуждения нефтяного рынка

Страны ОПЕК+ проведут видеовстречу для обсуждения нефтяного рынка

Министры мониторингового комитета стран ОПЕК+ 19 октября проведут видеовстречу, где обсудят реализацию соглашения о сокращении добычи нефти, сообщает ТАСС.

Темой пятых переговоров с начала нефтяного кризиса станут сценарии развития рынка в следующем году. Нефтеэкспортеры предрекают переизбыток предложения топлива и слабый спрос, пишет источник.

Текущее соглашение о сокращении добычи нефти работает с мая 2020 года.

Известно, что Россия и Саудовская Аравия уже подтвердили готовность дальнейшего тесного сотрудничества на нефтяном рынке.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ включает в себя профильных министров восьми стран из 23-х участников соглашения. Это ОАЭ, Кувейт, Алжир, Венесуэла, Ирак и Казахстан. Возглавляют работу комитета Россия и Саудовская Аравия.

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#нефть #ОПЕК+ #Видеовстреча

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