Москвичи с понедельника обязаны регистрироваться при входе в ночной клуб

Система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработает с понедельника. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Система регистрации для входа в ночные заведения столицы заработает с понедельника. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ в ночное время в развлекательные заведения будет возможен при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.

Если в заведении будет выявлен случай заражения коронавирусом, то всех присутствующих оповестят об этом.

Оперштаб уточняет, что система регистрации в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00. Проходить ее можно будет в любое время суток.