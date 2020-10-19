Роспотребнадзор назвал условие сохранения очного обучения в вузах

Очный формат обучения студентов будет сохранен в российских вузах, если носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Российской газете".

Очный формат обучения студентов будет сохранен в российских вузах, если носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью "Российской газете".

Руководитель ведомства рассказала, что для сохранения очного формата обучения в высших учебных заведениях страны при текущей ситуации распространения коронавируса достаточно соблюдать уже имеющиеся рекомендациям Роспотребнадзора. Если студенты будут носить маски и соблюдать дистанцию, то переводить обучение в онлайн-формате не потребуется.

Если говорить про студентов медицинских вузов, то нужно увеличивать количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.