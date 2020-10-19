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0:03   19 Октября 2020
Армия

СМИ Греции заявили о предстоящих учебных стрельбах из С-300 на Крите

СМИ Греции заявили о предстоящих учебных стрельбах из С-300 на Крите

Военные Греции собираются провести учебные стрельбы из размещенных на Крите зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об этом сообщил греческий портал Ieidiseis.gr, сославшись на проверенные сведения.

ЗРК С-300, по данным портала, находятся на восточной оконечности Крита. Они патрулируют зону в радиусе 280 км.

Стрельбы могут пройти на полигоне НАТО, расположенном в западной части острова. В настоящее время комплексы готовят к переброске, сообщил портал.

Корреспонденты ТАСС не смогли подтвердить эту информацию. Минобороны Греции пока не прокомментировало сообщение об учебных стрельбах.

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#греция #с-300 #крит #учебные стрельбы

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