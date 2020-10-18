Сторонники Трампа могут побить рекорд по явке на выборах президента США

Председатель Республиканской партии Ронна Макдэниел высказала догадки о высоких показателях явки сторонников Дональда Трампа, об этом она рассказала на телеканале ABC.

Председатель Республиканской партии Ронна Макдэниел высказала догадки о высоких показателях явки сторонников Дональда Трампа, об этом она рассказала на телеканале ABC.

Изучив данные, председатель Национального комитета Республиканской партии заявила, что сейчас видит больше энтузиазма у избирателей, чем в 2016 году. Макдэниел объяснила высокую явку в день выборов недоверием голосованию по почте.

Также Ронна Макдэниел опровергла слухи о том, что часть республиканских законодателей перестали поддерживать Дональда Трампа из-за опасений его поражения на выборах. Действующий президент США одержал победу на выборах в 2016 году, опередив Хиллари Клинтон.

Макдэниел заявила, что она выздоровела и быстро восстановилась после заражения COVID-19, она уже принимает участие в предвыборной кампании.