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23:18   18 Октября 2020
Политика

Сторонники Трампа могут побить рекорд по явке на выборах президента США

Сторонники Трампа могут побить рекорд по явке на выборах президента США

Председатель Республиканской партии Ронна Макдэниел высказала догадки о высоких показателях явки сторонников Дональда Трампа, об этом она рассказала на телеканале ABC.

Изучив данные, председатель Национального комитета Республиканской партии заявила, что сейчас видит больше энтузиазма у избирателей, чем в 2016 году. Макдэниел объяснила высокую явку в день выборов недоверием голосованию по почте.

Также Ронна Макдэниел опровергла слухи о том, что часть республиканских законодателей перестали поддерживать Дональда Трампа из-за опасений его поражения на выборах. Действующий президент США одержал победу на выборах в 2016 году, опередив Хиллари Клинтон.

Макдэниел заявила, что она выздоровела и быстро восстановилась после заражения COVID-19, она уже принимает участие в предвыборной кампании.

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#сша #выборы #трамп

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