МО Армении сообщило о ликвидации нескольких азербайджанских дронов

Армянские военные уничтожили девять азербайджанских беспилотников. Два из них были сбиты над территорией Армении, заявил официальный представитель Минобороны этой страны Арцрун Ованнисян.

Армянские военные уничтожили девять азербайджанских беспилотников. Два из них были сбиты над территорией Армении, заявил официальный представитель Минобороны этой страны Арцрун Ованнисян.

Баку, по словам Ованнисяна, снова нарушил гуманитарное перемирие. Азербайджанские военные утром начали наступление на северном направлении, но были отброшены. После этого возобновились атаки на южном фронте.

"В очередной раз были использованы беспилотники. Девять беспилотных аппаратов были уничтожены, из них два - над территорией Арменией", – подчеркнул представитель ведомства.

Столкновения, несмотря на объявленное перемирие, по словам Ованнисяна, продолжаются. Особенно упорные бои происходят на южном направлении.