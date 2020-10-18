Саркисян заявил о готовности Еревана признать независимость Карабаха

Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха при определенном условии. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент Армении Армен Саркисян.

Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха при определенном условии. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент Армении Армен Саркисян.

Признание независимости зависит от действий Баку. Это произойдет, если станет ясно, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, не намерен идти путем переговоров, подчеркнул президент Армении.