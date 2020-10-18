22:15 18 Октября 2020Политика
Саркисян заявил о готовности Еревана признать независимость Карабаха
Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха при определенном условии. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент Армении Армен Саркисян.
Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха при определенном условии. Об этом в интервью "Коммерсанту" заявил президент Армении Армен Саркисян.
Признание независимости зависит от действий Баку. Это произойдет, если станет ясно, что Азербайджан, поддерживаемый Турцией, не намерен идти путем переговоров, подчеркнул президент Армении.
"То есть непризнание Арменией независимости связано только с тем, что армянская сторона хочет решить вопрос путем мирных переговоров", — отметил Саркисян.